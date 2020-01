Il Savoia vince a Marsala e resta a -5 dal Palermo: risultati e classifica della Serie D

Vincono sia il Palermo che il Savoia e resta tutto invariato al vertice del girone I di serie D dopo la quarta giornata di ritorno. Il Savoia fa bottino pieno in trasferta andando a vincere a Marsala: per i bianconeri un gol per tempo di Osuji al 30' del primo tempo e di Chironi al 35' della ripresa.

Vince anche la terza forza del girone, l’FC Messina, prossimo avversario del Palermo domenica prossima al Barbera: i giallorossi si aggiudicano nettamente il derby con il Biancavilla per 3-0 con gol al 16' di Coria su calcio di rigore, al 34' di Bevis e nella ripresa al 10' del secondo tempo di Marchetti.

Altro derby siciliano con il Troina che supera 2-1 l’Acireale: in vantaggio gli acesi al 12' con Ba, quindi nella ripresa la rimonta dei padroni di casa che pareggiano all’11' con Saba su rigore ed effettuano il sorpasso al 40' grazie a Camacho.

Al "Dino Liotta" il Licata risolve il match con la Palmese, sempre ultima in classifica: decide il gol di Manfrè al 3' della ripresa.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SERIE D

