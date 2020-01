Empoli, esonerato Muzzi: arriva il siciliano Pasquale Marino

La notizia era nell’aria, ora è arrivata l'ufficialità. Roberto Muzzi non è più l’allenatore dell’Empoli. Il tecnico romano è stato esonerato dalla società azzurra dopo il deludente pareggio casalingo con il Chievo per 1-1. Muzzi paga un andamento decisamente negativo della squadra dal suo arrivo in panchina. In 10 partite alla guida degli azzurri, tra campionato e Coppa Italia, l’allenatore romano ha raccolto 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Un ritmo che ha fatto precipitare l’Empoli in fondo alla classifica, in piena lotta per non retrocedere. Nemmeno gli acquisti arrivati nel mercato di gennaio, su tutti i bomber La Mantia e Tutino, sono riusciti a sterzare il trend negativo. L’Empoli si prepara adesso a perfezionare l’arrivo del nuovo tecnico.

Dopo Bucchi e Muzzi toccherà, salvo sorprese, al siciliano Pasquale Marino risollevare le sorti della squadra azzurra. Il tecnico ex Spezia sarà ufficializzato nelle prossime ore. Avrà 17 partite a disposizione per provare a fare quello che non sono riusciti a fare i suoi predecessori.

