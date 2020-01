Scialbo pari in trasferta per il Catania, sconfitta per la Sicula Leonzio

Punto in trasferta per un Catania troppo preso dalle vicissitudini societarie per pensare al campo e rimanere concentrati. Il punto dunque conquistato dalla squadra di Lucarelli, uno 0-0 contro il Virtus Francavilla, non può essere preso in maniera troppo negativa. Il problema, semmai, sarà quello che succederà in futuro.

Niente da fare invece per la Sicula Leonzio, all'ennesima sconfitta di questa stagione che non sta proseguendo nel migliore dei modi. I siracusani sono stati battuti in casa 1-0 dal Teramo.

