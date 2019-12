Globe Soccer Awards a Ronaldo, è lui il migliore del 2019

E’ un premio di consolazione, visto che il Pallone d’oro è andato all’eterno rivale Leo Messi, ma Cristiano Ronaldo prima di diventare attore a Hollywood (come ha dichiarato) è felice di aver portato a casa anche il Globe Soccer Awards 2019. A Dubai ha vinto il quarto premio consecutivo di miglior giocatore, il sesto assoluto.

«Dedico il premio alla mia famiglia, ai miei compagni della Juventus e alla mia famiglia. Ringrazio Dubai, ci vengo ogni anno e adoro questo posto. Voglio ringraziare anche chi ha votato per me. Spero di essere qui l’anno prossimo. Felice anno nuovo a tutti», ha dichiarato dal palco il portoghese, preferito dai votanti a Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Lunga la lista di coloro che lo hanno preceduto nella sfarzosa cerimonia di premiazione, tra i quali anche il suo compagno di squadra Miralem Pjanic, che ha ottenuto il premio alla carriera. Liverpool pigliatutto: oltre al premio come miglior club dell’anno, è arrivato anche un riconoscimento a Juergen Klopp come miglior allenatore e ad Alisson come miglior portiere. Nessuno di loro era presente, visto che la capolista di Premier League era impegnata in contemporanea nella trasferta a Wolverhampton. Molto emozionato è apparso sul palco un altro portoghese, quel Joao Felix che molti danno per naturale erede di CR7 e che ha vinto il premio come miglior giovane.

Un riconoscimento anche per il calcio femminile, e miglior giocatrice dell’anno è stata incoronata Lucy Bronze, terzino del Lione e della nazionale inglese. Non gioca più, ma di lui è difficile dimenticarsi e quindi a Dubai è stato assegnato un premio alla carriera a Ryan Giggs, ex colonna del Manchester United e attuale ct del Galles. Tra i primi a salire sul palco, il procuratore Jorge Mendes, che ha vinto l’ottavo titolo quale miglior agente dell’anno. Il portoghese cura gli interessi,tra gli altri, proprio di Ronaldo e Joao Felix. ANSA

