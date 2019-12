Calciomercato al via il 2 gennaio: anche le big in cerca di rinforzi

Ancora pochi giorni e scatterà la sessione invernale del calciomercato. Dal 2 gennaio sarà possibile operare fino al 31 gennaio. Sembrerebbe profilarsi una sessione molto movimentata con molte squadre che devono correre ai ripari per rinforzare gli organici.

Ibrahimovic fa ancora sognare e i milanisti vorrebbero seriamente vederlo in maglia rossonera. Servirebbe per dare sostanza ad un reparto in crisi ma anche per creare morale. Haaland del Salisburgo potrebbe essere il rinforzo per Sarri. L'olandese sembrerebbe vicinissimo ai bianconeri. Il Napoli è alla ricerca di un regista e starebbe sondando Torreira dell'Arsenal mentre l'Inter cercherebbe un sostituto di Lukaku e avrebbe cercato il francese Giroud. Ma l'Inter ed in particolare Conte vorrebbero Vidal, il centrocampista del Barcellona andrebbe ad arricchire un reparto fondamentale nel gioco del tecnico.

"Il mio futuro? Se ne occupa il mio agente, io sono tranquillo e contento a Barcellona. Quando rientrerò vedremo, ora voglio stare con la mia famiglia, dopo tornerò ad allenarmi e prenderemo una decisione". Sono state le parole di Arturo Vidal, sbarcato in Cile, per godersi qualche giorno di vacanza prima di pensare al mercato.

Derby di mercato in vista fra Napoli e Roma. Dall’Inghilterra fanno sapere infatti che i due club sono sulle tracce di Sead Kolasinac, terzino bosniaco dell’Arsenal classe 1993. I partenopei vorrebbero provarci già per gennaio mentre i giallorossi guardano al giocatore più per la prossima stagione, come erede del 34enne Kolarov. Legato ancora ai Gunners da due anni e mezzo di contratto, finora Kolasinac ha collezionato 14 presenze ma se per Emery era un titolare fisso, bisognerà vedere cosa penserà di lui il nuovo tecnico Arteta. Fra l’altro l’Arsenal starebbe valutando Kevin Volland del Bayer Leverkusen per l’attacco e la cessione di Kolasinac potrebbe essere utile a finanziare questa operazione.

