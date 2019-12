Mandzukic lascia la Juve: il croato vola in Qatar

Mario Mandzukic lascia la Juve ed è ora un nuovo calciatore dell’Al Duhail, club del Qatar. Il 33enne centravanti croato ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Doha per 18 mesi e guadagnerà poco più di 10 milioni di euro l’anno. Per la sua cessione la Juventus incasserà 5,5 milioni.

L’attaccante croato era in rotta con la Juve dopo quattro stagione e mezzo e in questa stazione non è mai stato convocato. A Doha si troverà come compagno di squadra Mehdi Benatia che un anno fa aveva lasciato il club bianconero per il Qatar.

Con la Juve l’attaccante croato ha totalizzato 162 presenze e 44 reti vicendo 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

