Biancavilla-Marsala, sconfitta per gli ospiti all'Orazio Raciti

Un nuova vittoria del Biancavilla. Finisce 1-0 la partita con il Marsala, in campo all'Orazio Raiti con il nuovo allenatore Terranova, subentrato a Giannusa.

Il match è stato deciso da un gol di Aloia al 4' del primo tempo, e che il Marsala non è più riuscito a recuperare, nonostante il tentativo di La Vardera al 24'. Nonostante la battuta d'arresto, che non ne pregiudica il cammino salvezza, il Marsala non perde di vista l'obiettivo.

