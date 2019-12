Serie D, il Savoia batte l'Acireale e si porta a tre punti dal Palermo

Non bastano neppure due rigori al Palermo per tornare a vincere al "Barbera". Contro il Troina finisce 0-0 e in classifica il Savoia si avvicina dopo il successo in rimonta contro l’Acireale per 4-2: i campani vanno sotto di due reti per via della doppietta di Ott Vale (13' pt, 28' pt), poi Rondinella accorcia le distanze al 45'; nella ripresa al 7' il pareggio di Orlando e ancora una volta il finale di partita sorride al Savoia con i gol al 41' di Poziello e al 44' del solito Scalzone. I campani si trovano al secondo posto in classifica a soli 3 punti di distacco.

Al terzo posto c'è adesso il Licata che al "Dino Liotta" supera 2-1 il Marina di Ragusa: a Cannavò, a segno per i gialloblù dopo 10 minuti, risponde dopo 60 secondi Di Bari; al 38' il gol che decide la partita lo mette a segno Adeyemo. Vittoria importante anche per l’Fc Messina che al "Franco Scoglio" riesce ad avere la meglio sul Roccella: di Coria dopo 14' il gol partita dei giallorossi.

Cade invece l’Acr Messina al "Vallefuoco" di Giugliano: finisce 2-1 con la decisiva doppietta di Orefice (16' pt, 10' st), mentre per la squadra di Karel Zeman va a segno Crucitti (18' st). Al Biancavilla basta un gol dopo 4' di Aloia per superare la resistenza del Marsala, prossimo avversario del Palermo il 5 gennaio alla ripresa del campionato, sempre al "Barbera" per la prima giornata di ritorno.

