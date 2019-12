La classifica dei giocatori più pagati al mondo nel 2019: la top 20

Dicembre è tempo di bilanci e così France Football ha stilato una classifica dei 20 calciatori più pagati al Mondo per l’anno 2019. Gli introiti riguardano non solo stipendi ma anche e, in alcuni casi soprattutto, i contratti pubblicitari.

La graduatoria, stilata qualche mese fa, vede in testa l'attaccante del Barcellona, Lionel Messi, fresco vincitore del sesto Pallone d'Oro. L'argentino, che ha stabilito il record, staccando Cristiano Ronaldo ha guadagnato, nel 2019, ben 130 milioni. Ha superato, anche in questa particolare classifica, e per il secondo anno di fila proprio il fuoriclasse della Juventus che, invece, occupa la seconda piazza con 113 milioni di euro annui e che riporta nella top 20 la Serie A dopo 4 anni di assenza.

Al podio al 3° posto, il brasiliano del PSG, Neymar, con 91 milioni e mezzo di euro. Tra i primi 20 calciatori più pagati nel 2019 non ci sono italiani.

Ecco la classifica:

Lionel MESSI (Barcellona) – 130 milioni di euro

Cristiano RONALDO (Juventus) – 113 milioni

NEYMAR (PSG) – 91.50 milioni

Antoine GRIEZMANN (Atletico Madrid) – 44 milioni

Gareth BALE (Real Madrid) – 40,20 milioni

Andrés INIESTA (Vissel Kobe) – 33 milioni

Alexis SANCHEZ (Manchester United) – 30,70 milioni

Philippe COUTINHO (Barcellona) – 30 milioni

Ezequiel LAVEZZI (Hebei China Fortune) – 28,30 milioni

Luís SUAREZ (Barcellona) – 28 milioni

Gerard PIQUÉ (Barcellona) – 27 milioni

Toni KROOS (Real Madrid) – 26,30 milioni

Mesut OZIL (Arsenal) – 25,80 milioni

Kylian MBAPPÉ (PSG) – 25 milioni

OSCAR (Shanghai SIPG) – 24,30 milioni

Sergio AGUERO (Manchester City) – 24,30 milioni

Kevin DE BRUYNE (Manchester City) – 23,50 milioni

HULK (Shanghai SIPG) – 23,40 milioni

Paul POGBA (Manchester United) – 23,30 milioni

Sergio RAMOS (Real Madrid) – 23 milioni

