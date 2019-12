Europa League: l'Inter contro i bulgari del Ludogorets, alla Roma tocca il Gent

Sono i bulgari del Ludogorets gli avversari dell'Inter nei sedicesimi di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Nyon. Alla Roma, invece, toccano i belgi del Gent.

Smaltita la delusione per l'eliminazione patita in Champions League, l'Inter è pronta a lanciarsi nell'avventura di Europa League. Che le riserva un avversario morbido per i sedicesimi di finale. "Non ci sono grandi sorprese - afferma il vice-presidente interista Javier Zanetti -, vogliamo essere protagonisti di questa competizione prestigiosa e per farlo serve grandissima umiltà".

Certo, l'Europa League non è la Champions e qualche rammarico per la "retrocessione" rimane. "Dispiace un po' per come è maturata l'eliminazione. La squadra ha raccolto molto meno di quanto meritasse", ritiene Zanetti. Per il quale, i primi mesi dell'era Conte sono eccellenti: "Siamo molto felici del percorso intrapreso con Antonio. Abbiamo effettuato grandi passi in avanti a tutti i livelli".

Questi gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League (20 febbraio andata, 27 febbraio ritorno).

Wolverhampton (Ing) - Espanyol (Spa)

Sporting Lisbona (Por) - Basaksehir (Tur)

Getafe (Spa) - Ajax (Ola)

Bayer Leverkusen (Ger) - Porto (Por)

FC Copenaghen (Dan) - Celtic (Sco)

APOEL (Cip) - Basilea (Svi)

Cluj (Rom) - Siviglia (Spa)

Olympiacos (Gre) - Arsenal (Ing)

AZ Alkmaar (Ola) - LASK Linz (Aut)

Club Brugge (Bel) - Manchester United (Ing)

Ludogorets (Bul) - Inter (Ita)

Eintracht Francoforte (Ger) - Salisburgo (Aut)

Shakhtar Donetsk (Ucr) - Benfica (Por)

Wolfsburg (Ger) - Malmo (Sve)

Roma (Ita) - Gent (Bel)

Rangers (Sco) - Braga (Por)

