Inter annulla la conferenza stampa prepartita: "Rispetto dai media"

Annullata la conferenza stampa del tecnico dell'Inter Antonio Conte in seguito ad una lettera pubblicata ieri dal Corriere delle Sport e alla risposta di Italo Cucci, entrambe ritenute ''offensive'' nei confronti dell'allenatore.''Ieri - scrive la nota - dal Corriere dello Sport è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l'aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media ''che devono garantire il rispetto delle persone'' oggi non si terrà la conferenza stampa''.

Ieri il Corriere dello Sport ha dedicato mezza pagina all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League e pubblicato, nella pagina dedicata ai lettori, una mail di un tifoso del Bologna che contesta Conte offendendolo: ''Godo nel vedere la Grande Inter surclassata dal Barcellona B che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell'esaurito del suo allenatore''. Il tifoso contesta la ''beatificazione'' dell'allenatore nerazzurro che ''nella sua carriera nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco'' e ''si è lamentato della campagna acquisti''.

Risponde Italo Cucci con un commento a seguito della lettera: ''Alla sua cattiveria aggiungo la mia che sono disposto a far diventare un tormentone: quando confesseranno, dirigenti (anche amici) e tifosi dell'Inter che senza Icardi hanno buttato via la Champions e forse anche il resto? Slogan: No Icardi, no party''. L'Inter quindi, con un comunicato, ha annunciato l'annullamento della conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Udinese a pochi minuti dall'orario d'inizio con i giornalisti convenuti ad Appiano Gentile.

© Riproduzione riservata