Inter eliminata dalla Champions, Conte: "Abbiamo dato tutto"

"Occasioni ne abbiamo avute, ci è mancato quel pizzico di cinismo e convinzione per concretizzare ciò che abbiamo creato. Ma ho poco da rimproverare ai miei, hanno dato tutto, e poi abbiamo subito il 2-1 che ci ha ammazzato". Un Antonio Conte visibilmente deluso commenta così, la sconfitta interna dell'Inter a San Siro contro il Barcellona (privo di Messi) che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

"Le immagini del gol di Fati fanno male - dice ancora Conte -, è il gol che ci ha tagliato le gambe e ucciso sotto tutti i punti di vista: stavamo creando e spingendo. Mi spiace soprattutto per i calciatori, che stanno dando tutto in un periodo non semplice, e per l'atmosfera che c'era a San Siro. Peccato, poteva finire diversamente: a vedere il girone, con le prestazioni che abbiamo avuto avremmo meritato qualcosa di più. Ma se non arrivi al turno successivo devi rimboccarti le maniche, continuare a lavorare e cercare di rialzarti. Bisogna farlo e riprendere il cammino. In questo momento c'è delusione, ma ho detto ai miei che bisogna alzare la testa e ripartire, stiamo facendo cose importanti in un,momento non semplice".

La sosta natalizia in campionato è vicina e l'Inter può gestire il vantaggio sulla Juve.

"Mancano due partite al Natale - conclude Conte - e pensiamo a recuperare dei giocatori, ne avrei bisogno anche se oggi i miei sono tutti bravi a sopperire nell'emergenza, tengo a sottolinearlo".

