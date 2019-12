Lega Serie A: fumata nera per il presidente, arriva il commissario

Fumata nera in Lega Calcio. L’assemblea chiamata a eleggere il successore di Gaetano Miccichè non ha trovato un nome condiviso come presidente e domani entrerà in carica il commissario ad acta Mario Cicala che dovrà individuare un profilo adatto a quell'incarico entro marzo 2020.

Nel corso della seduta, durata circa un’ora, i presidenti hanno hanno votato ma sia nella prima seduta che nella seconda hanno "vinto" le schede nulle, ben 11 nella prima tornata, addirittura 13 nella seconda.

Nella prima, oltre a undici schede nulle e quattro bianche, ha ricevuto due voti Paolo Dal Pino (manager nel settore telco), mentre un voto a testa è andato a Joe Barone (dg della Fiorentina), a Roberto Maroni (ex presidente della Regione Lombardia) e allo stesso Miccichè. Nella seconda votazione, invece, sono state tredici le schede nulle e due le schede bianche, con cinque voti per Miccichè.

