Il Sassuolo ferma la Juve, l'Inter batte la Spal e vola in testa

A sorpresa la Juventus non è andata oltre il 2-2 casalingo con il Sassuolo nell’anticipo delle 12,30. Bianconeri avanti con Bonucci al 20mo, poi gli emiliani pareggiano con un cucchiaio di Boga al 22mo e vanno addirittura in vantaggio con Caputo su errore di Buffon al 47mo. Al 67mo Cristiano Ronaldo su rigore firma la rete del pareggio.

Un pari che vale il sorpasso dell'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte battono 2-1 la Spal in casa e si portano in testa alla classifica (37 punti), scavalcando la Juventus (36). Decisivo ancora una volta Lautaro Martinez, protagonista di una doppietta (diagonale e colpo di testa) nel primo tempo.

Nella ripresa gli ospiti accorciano con un bel gol di Valoti, ma la squadra di mister Semplici, penultima con 9 punti, lascia San Siro a mani vuote. Non si ferma l’Inter, continua a volare la Lazio alla sesta vittoria consecutiva in campionato. I biancocelesti di mister Inzaghi travolgono l’Udinese di Gotti e anche qui a fare la differenza è il bomber della squadra. Ciro Immobile, infatti, realizza una doppietta (uno su rigore, 17 i gol in stagione) e rinuncia al tris, lasciando il penalty del 3-0 a Luis Alberto. Lazio terza a quota 30, friulani che restano a +4 sulla zona retrocessione.

© Riproduzione riservata