La Lazio consolida il terzo posto, vincono Roma e Verona

La Lazio vince a Reggio Emilia, la Roma supera il Brescia, mentre il Verona batte al Bentegodi la Fiorentina. La Lazio non perde l’occasione di consolidare il terzo posto e vola a quota 27 in classifica, a più 2 dalla Roma e a meno 7 dall’Inter seconda. I biancocelesti volano con i gol di Immobile al 34' e di Caicedo al 91', dopo il pareggio di Caputo al 45', e centrano la quinta vittoria consecutiva nella 12esima giornata di campionato alla ripresa dopo la sosta delle nazionali.

Le rondinelle prive di Balotelli reggono solo un tempo all’Olimpico e lo fanno anche in maniera ordinata. Poi, nella ripresa, si svegliano i difensori di Fonseca: Smalling segna la rete del vantaggio, poi serve l’assist a Mancini per il 2-0 in pochi minuti dando l’indirizzo finale alla gara. Poi arriva la rete di Zaniolo annullata ma è buona quella di Dzeko (assist di Smalling) alla sesta rete stagionale.

Il Verona fa valere il fattore campo e costringe la Fiorentina alla terza sconfitta nelle ultime cinque gare. Dragowski salva diverse volte la porta viola ma nulla può al 66' su Di Carmine che lo trafigge dopo un tiro da fuori. Per gli scaligeri terza vittoria in campionato e nono posto, che li mette proprio davanti alla squadra di Montella.

