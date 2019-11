Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham: arriva l'ufficialità

È ufficiale: il nuovo allenatore del Tottenham è il tecnico portoghese Josè Mourinho, lo annuncia la società sul suo sito.

L’ex allenatore di Inter, Chelsea e Manchester United ha firmato un contratto che durerà fino alla fine della stagione 2022/23.

Il presidente Daniel Levy ha detto: «In Josè abbiamo uno dei manager di maggior successo nel calcio. Crediamo che porterà energia e fiducia nello spogliatoio».

Ieri l’addio a Mauricio Pochettino per i deludenti risultati in questa prima parte di Premier League (la squadra è al quattordicesimo posto), anche se in Champions è al secondo posto del girone con 7 punti (-5 dal Bayern).

