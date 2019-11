Il Bologna fa tremare l'Inter, ma Lukaku ribalta la partita

Grazie alla doppietta nel finale di Lukaku, l’Inter ribalta il Bologna e vince 2-1 la sfida del Dall’Ara. Vittoria preziosissima per la squadra di Conte, che torna momentaneamente in vetta alla classifica in attesa del derby di Torino. Inutile l’iniziale vantaggio emiliano firmato da Soriano.

Partenza convinta dei padroni di casa che vanno subito al tiro con Sansone dopo un paio di minuti, Handanovic è attento e non si lascia sorprendere. I nerazzurri però rispondono subito con Lautaro e sfiorano il vantaggio con una gran girata dell’argentino, su cui è provvidenziale Skorupski, che invece poco più tardi sbaglia un disimpegno e rischia di regalare l’1-0 a Lukaku respinto da Bani.

Al 30' però Skorupski è di nuovo superlativo su Lukaku, prima che Lautaro segni il gol del vantaggio vano per una posizione irregolare giustamente segnalata dal guardalinee. All’intervallo così resiste lo 0-0. Nella ripresa la gara rimane in equilibrio fino al 59', minuto in cui Soriano pesca il jolly dalla distanza (grazie anche ad una deviazione di de Vrij), portando un pò inaspettatamente in vantaggio il Bologna.

La squadra di Conte reagisce con Lukaku che non trova la deviazione vincente sul cross di Lazaro, poi al 75' sarà proprio il centravanti belga a siglare l’1-1 ribadendo in rete da due passi la respinta di Skorupski (altra parata sublime su Skriniar). Nel finale l’Inter preme forte e Lautaro Martinez, al 90', si guadagna un rigore per un fallo di Orsolini. Lukaku realizza, fa doppietta e regala ai suoi un successo pesantissimo.

