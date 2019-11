Serie A: dove vedere in tv Roma-Napoli, Bologna-Inter e Torino-Juventus

Roma-Napoli, Bologna-Inter e il derby Torino-Juventus. Sarà un sabato davvero ghiotto, per gli appassionati di calcio di serie A. Dove vedere le partite? Tra Sky e Dazn, come ormai accade dallo scorso campionato. Si inizia con Roma e Napoli, con calcio d’inizio previsto per le 15. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

Si prosegue con Bologna-Inter, con calcio d’inizio previsto per le 18. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e numero 473 del digitale terrestre). La giornata di serie A si conclude con Torino-Juventus, che sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, alle ore 20.45.

Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l’apposita applicazione. La stessa cosa potranno fare gli abbonati di Dazn.

