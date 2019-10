Il Palermo suona la nona sinfonia: basta Lancini, battuto anche il Nola

95' Finita! Il Palermo centra la nona vittoria di fila!

90': Cinque i minuti di recupero

81': Ultimi minuti di match, il Palermo è in vantaggio e con un uomo in più, ma il Nola non molla

76': Nola in dieci, espulso Catavere

69': Esce Santana ed entra Ficarrotta

66': Esce Kraja ed entra Langella

54': Lancini! Il Palermo passa in vantaggio! Palla in mezzo, mischia in area e Lancini la risolve portando avanti i rosa

49': Nola ad un passo dal vantaggio, conclusione velenosa di Cardone, destro potente e angolato, miracolo di Pelagotti

46': Partito il secondo tempo. Il Palermo che dovrà cambiare copione se vorrà portare a casa la nona vittoria consecutiva

45': Un brutto primo tempo finisce 0-0

38': Ci avviamo verso la conclusione di un primo tempo avaro di occasioni, Palermo imballato e con poche idee31': Partita bloccata, il Palermo non riesce a rendersi pericoloso, poche palle in avanti per Sforzini

20': Clamorosa occasione per il Nola, Cappiello vola verso la porta rosanero tutto solo, ma al momento di tirare in porta incespica e regala palla a Crivello

9': Palermo che ci prova su angolo, palla che però viene calciata male da Kraja e azione che sfuma.

3':Regna l'equilibrio in questi primi minuti di partita, il Palermo sta cercando di sfondare per vie centrali

1': Iniziata la partita!

Queste le formazioni ufficiali della gara Nola-Palermo, valevole per la 9a giornata del Campionato di Serie D - Girone I, in programma alle ore 14.30.

NOLA: 12 Anatrella, 2 Reale, 3 Guarro (cap.), 4 Cardone, 5 Mileto, 6 Gargiulo, 7 Todisco, 8 Langella, 9 Cappiello, 10 Di Caterino, 11 Catavere.

A disposizione: 1 Capasso, 13 Sannia S., 14 Gaye, 15 Marrella, 16 Sannia A., 17 Moreschini, 18 Stoia, 19 Serrano, 20 Giliberti.

Allenatore: Gianluca Esposito.

PALERMO: 1 Pelagotti, 8 Martin, 11 Santana (cap.), 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 32 Sforzini, 73 Kraja, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 5 Ambro, 6 Martinelli, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 21 Lucera, 33 Langella, 54 Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

Arbitro: Francesco Lipizer (Verona).

Assistenti: Marco Giudice (Frosinone) - Daniele Bianchini (Frosinone).

