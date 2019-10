Il Biancavilla è il primo inseguitore del Palermo, sale il Troina

Con il Palermo che non si ferma e centra la nona vittoria di fila, i rivali possono solo guardare i rosanero da lontano. Il primo inseguitore dei rosanero è il Biancavilla, battuto già dagli uomini di Pergolizzi e distante 8 punti. Battuto 2-1 il Giugliano: ospiti in vantaggio con De Vena al 10', quindi il Biancavilla ribalta la situazione con Lucarelli al 23' della ripresa e Graziano al 28'. Terzo è il Troina, vittorioso in trasferta sul terreno della Cittanovese: decisiva la rete di Fernandez al 32'. Non riesce più a vincere l’Acireale bloccato sul 2-2 dall’FC Messina: Rizzo porta in vantaggio gli acessi al 15'; due minuti più tardi il pareggio di Carbonaro; al 32' nuovo vantaggio dell’Acireale con De Felice e al 20' della ripresa Fissore fissa il risultato sul 2-2.

Finisce senza reti un altro derby quello tra il Licata e l’ACR Messina. Vince il Marsala che supera 2-0 la Palmese: a segno Balistreri al 17' e Manfre al 27'. Due gol per parte tra Marina di Ragusa e San Tommaso con un finale rocambolesco: succede tutto nella ripresa con il gol al 2' di Rizzo; al 44' il pari di Gambuzza; al 2' di recupero Divari riporta in vantaggio i padroni di casa e al 7' di recupero definitivo pareggio ancora ad opera di Gambuzza.

