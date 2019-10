Doppio Milik, il Napoli batte il Verona e torna a vincere

Il Napoli fa quello che doveva e vince 2-0 con il Verona, ma non senza difficoltà vista la prova coriacea della formazione scaligera soprattutto nel primo tempo. Decide la doppietta di Milik: per il polacco si tratta dei primi sigilli stagionali dopo tante ombre in questo avvio.

La squadra di Ancelotti sale così a quota 16 punti in classifica, consolidando momentaneamente il quarto posto. Come prevedibile sono i partenopei a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, cercando subito il varco per far male agli avversari. Le più grandi occasioni da gol, però, le costruisce prima il Verona.

