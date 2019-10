L'Acireale cade a Roccella e il Palermo scappa, il Troina vince ed è secondo

Rallenta la propria marcia l’Acireale, incappato nella prima sconfitta sul campo (l'altra a tavolino con l’Acr) a Roccella Jonica. Decisivo il gol di Malerba dopo 12'. La squadra di Pagana è adesso a -6 dal Palermo. E al secondo posto insieme ai granata c'è anche il Troina, vittorioso per 1-0 in trasferta sul terreno del Marina di Ragusa; decisivo l’autogol di Puglisi al 40' della ripresa.

Sconfitta casalinga per il Licata che cade al "Dino Liotta" contro il Savoia che così lo aggancia in classifica a quota 14: un gol per tempo per i campani a segno al 31' con Cerone, e nella ripresa al 6' con Scalzone. Gli agrigentini saranno il prossimo avversario del Palermo domenica prossima al "Barbera". Battuta d’arresto anche per l’Acr Messina che torna sconfitto dalla trasferta contro la Cittanovese: succede tutto nella ripresa con il vantaggio dei padroni di casa al 24' con Garcia, il pareggio al 27' di Crucitti e il gol partita al 42' di Silenzi.

Va molto meglio all’Fc Messina che in casa supera 2-0 il quotato Giugliano: decide la doppietta di Coria (30' pt e 21' st). Si chiude infine con un rocambolesco 4-4 la sfida tra Marsala e Castrovilari: per gli azzurri giornata di grazia per Balistreri, autore di una tripletta, mentre l’altro gol porta la firma di Padulano; per gli ospiti doppietta di Puntoniere e reti di Gagliardi e La Ragione.

