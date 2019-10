Il Catania batte il Picerno, pari per la Sicula Leonzio

Vince di misura anche il Catania che ha la meglio sul Picerno per 1-0 con un gol di Mazzarini, mentre pari tra la Sicula Leonzio e la Casertana. Nel girone C vola in testa il Potenza che batte di misura il Teramo grazie alla rete al 93' di Longo, un successo che proietta Ricci e compagni a 20 punti in classifica. Uno in più di Reggina, Monopoli, e Ternana: gli umbri perdono la vetta della classifica perdendo per 2-0 a Bari, pugliesi quinti a quota 17, grazie alle reti di Hamlili e di Sabbione.

Terzo successo di fila per il Monopoli che espugna Rieti per 1-0 e la settimana prossima affronterà proprio la Reggina, che nell’anticipo del sabato ha sconfitto il Catanzaro per 1-0, in un derby calabrese di altissima classifica. In fondo alla classifica rimangono Rieti e Rende, fermi a due punti ciascuno.

