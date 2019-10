Milan, Giampaolo verso l'esonero: in arrivo Spalletti

Ore contate per Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Secondo quanto si apprende da due distinte fonti, il club ha ormai deciso per l’esonero del tecnico di origine abruzzese, approfittando della sosta del campionato per affidare l’incarico a un altro allenatore.

In pole position per succedere a Giampaolo ci sarebbe Luciano Spalletti, sotto contratto ancora con l’Inter fino al 2021 con un ingaggio di 5 milioni a stagione. In corsa anche, con il ruolo di traghettatori, Claudio Ranieri o Stefano Pioli. Non ancora tramontata la possibilità di un arrivo a Milanello del francese Rudy Garcia o addirittura del ritorno di Rino Gattuso.

