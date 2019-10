Serie D, l'Acireale vince nel finale e tiene il passo del Palermo

Sesto successo sul campo anche per l’Acireale (che però si trova tre punti indietro per avere perso a tavolino la gara con l’ACR Messina); i granata risolvono nel recupero la sfida casalinga con il San Tommaso con un gol di De Felice. Al terzo posto c'è il Licata che si porta a casa i tre punti dalla trasferta di Corigliano; la rete della vittoria gialloblù porta la firma di Porcaro.

Altro successo esterno è quello del Biancavilla che vince 2-0 sul terreno della Palmese grazie a un gol per tempo di Lucarelli e Leotta. Vince in casa 2-1 il Troina contro il Castrovillari: doppietta di Saba (un gol su rigore), mentre Puntoriere fa centro per gli ospiti. Si chiude a reti bianche il derby tra l’ACR Messina e il Marsala. Altro pareggio ma per 1-1 tra Nola e F.C. Messina: padroni di casa a segno con Guarro e giallorossi che ristabiliscono la parità nel recupero con Carbonaro.

Torna sconfitto il Marina di Ragusa da Giugliano: doppietta su rigore di De Vena per i padroni di casa e gol di Mistretta per i ragusani.

