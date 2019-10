Si ritira a 33 anni Claudio Marchisio: "Giocare a calcio è stato un sogno"

Un'altra bandiera del calcio italiano se ne va, e lo fa nel suo stile: in silenzio, da signore, senza polemiche. "Ho preso la decisione di ritirarmi: una decisione importante, ponderata, molto difficile".

Claudio Marchisio, 33 anni, l'ultima stagione allo Zenit dopo una carriera alla Juventus, ufficializza così l'addio al calcio giocato. "Non è stata una notte semplice, cercavo una parola per riassumere tutto e quella parola è sogno", aggiunge l'ormai ex centrocampista nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium. "Per me è un luogo speciale e ringrazio la Juventus".

