Juventus, si fa male Cristiano Ronaldo: per lui niente Brescia

Per la prima volta in stagione la Juve farà a meno di Cristiano Ronaldo. Sarri aveva anticipato in conferenza stampa che il portoghese aveva un lieve affaticamento all’adduttore e alla fine ha deciso di lasciarlo a casa, escludendolo anche dalla lista dei convocati.

A questo punto, considerando anche un Higuain non al top dopo la botta al naso presa col Verona (escluse però fratture), in avanti ci sarà spazio ancora per Dybala, con Cuadrado e Bernardeschi a completare il tridente. In alternativa, il Pipita potrebbe partire dal 1' con Cuadrado che verrebbe arretrato in difesa e far rifiatare uno fra Danilo e Alex Sandro. Faranno gli straordinari Bonucci e Matuidi, fin qui sempre presenti, mentre rientreranno De Ligt in difesa al posto di Demiral e Pjanic e Khedira in mezzo al campo, dopo lo spezzone di sabato.

