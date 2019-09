Il Catania cade a Monopoli, Sicula Leonzio sempre più giù

Perde il Catania, che cade ancora una volta nella "fatal Monopoli", e cade ancora anche la Sicula Leonzio. Giornata dunque negativissima per le siciliane impegnate nel girone C, dove torna a vincere la Reggina che supera 2-0 la Vibonese al Granillo e sale a 11 punti, uno in meno della capolista Ternana che riscatta la sconfitta dello scorso turno sul campo del Monopoli vincendo 2-1 sul campo della Sicula Leonzio.

Reduce da due vittorie consecutive il Catanzaro ferma la sua corsa con la sconfitta per 2-1 sul campo della Viterbese. Restando in Calabria, il Rende conquista il suo primo punto grazie al pareggio per 1-1 con il Teramo. Il Bari, atteso protagonista della stagione, perde di misura nel derby pugliese sul campo della Virtus Francavilla. Tonfo del Catania che perde 4-2 sul campo del Monopoli alla seconda vittoria consecutiva. Avellino sconfitto in casa di misura dal Bisceglie. 1-1 in Picerno-Casertana e in Rieti-Potenza.

