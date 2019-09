Il Catania batte la Viterbese, sconfitta per la Sicula Leonzio

Un rigore di Lodi al cinquantesimo minuto consente al Catania di mantenersi in scia al Catanzaro, primo in classifica e vittorioso oggi proprio ai danni dell'altra siciliana impegnata in serie C, la Sicula Leonzio. Gli etnei al "Massimino" hanno battuto, di fronte a pochi spettatori ma con una temperatura superiore ai 30 gradi, la Viterbese.

Non certo una partita spettacolare, risolta poi dal dischetto dal fantasista etneo. A tenere banco in casa Catania è il caso di tre giocatori, non convocati per gravi motivi disciplinari, come recita un comunicato della società: "Le mancate convocazioni odierne dei calciatori Rosario Bucolo, Giovanni Marchese e Marco Biagianti, ancorché infortunato, sono dettate da gravi motivi disciplinari, prontamente evidenziati e sottoposti all’attenzione degli organi federali competenti”.

Come detto la Sicula Leonzio ha perso per 3-1, con l’autorete di Megelaitis (propiziata dal colpo di testa di Fischnaller, migliore in campo), al gol di Kanoute e al rigore di Giannone. Ininfluente la rete di Lescano nel recupero. I siracusani rimangono con un solo punto in classifica.

