Dramma per Cafù, il figlio muore d'infarto giocando a calcio

Gravissimo lutto per Marcos Cafù: Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto fulminante mentre giocava a calcio, a casa, in giardino, vicino San Paolo.

"La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore". Così, su Twitter, la società giallorossa dando notizia della tragedia che ha colpito l'ex terzino della Roma e del Milan, nonchè due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto.

