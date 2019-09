Euro 2020, Insigne lascia il ritiro della Nazionale

Tegola per Roberto Mancini in vista del doppio impegno di qualificazione a Euro2020 contro Armenia (giovedì) e Finlandia (domenica). Lorenzo Insigne, indisponibile per le prossime gare, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al proprio al Napoli e seguire le cure del caso.

Ieri a dare forfait anche Cristante. Il centrocampista della Roma non sarà a disposizione di Roberto Mancini che ha deciso quindi di aggregare, dopo Danilo D’Ambrosio e Vincenzo Grifo, anche il giocatore del Brescia, Sandro Tonali. Attualmente in ritiro con la Nazionale Under 21 a Catania, il calciatore raggiungerà Bologna domattina. Precedentemente il ct della Nazionale aveva dovuto rinunciare a Chiellini e De Sciglio.

© Riproduzione riservata