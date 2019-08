Bologna: Mihajlovic dirigerà allenamento pomeriggio

"Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio sarà a Casteldebole per guidare l’allenamento". Parola di Miroslav Tanjga, vice del tecnico del Bologna, che si è presentato in conferenza stampa insieme a Emilio De Leo, per . fare il punto alla vigilia del derby tra i rossoblù e la Spal. "Per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo quotidianamente in ospedale", ha proseguito Tanjga.

"E' il nostro solito condottiero - le parole di De Leo - e l’abbiamo trovato contrariato per la prestazione di Verona. Domani con la Spal sarà l’occasione per rifarci",

