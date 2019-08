Juventus, buona la prima: Chiellini stende il Parma

Buona la prima di campionato per la Juventus che ha battuto il Parma al Tardini per 1-0 con rete di Chiellini al 21esimo minuto nella sfida che ha sancito la ripresa del campionato di Serie A dopo 89 giorni. La rete è nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, respinto dall’estremo difensore Sepe fuori aria, dove Alex Sandro ha tentato la conclusione dal limite intercettata dal difensore juventino che ha infilato l’estremo del Parma.

Al 34esimo è stata annullata una rete per fuorigioco a Cristiano Ronaldo, che aveva trovato il raddoppio su assist di Douglas Costa, autore di una veloce ripartenza.

La Juve domina il primo tempo e va al riposo in vantaggio.Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma il Parma non è riuscito mai a impensierire troppo Szczesny. Sarri, come preannunciato, non ha seguito l’esordio della sua squadra dalla panchina per via di una polmonite che lo terrà fuori anche nella prossima giornata di campionato, il 31 agosto, quando la Juve alle 20.45 sfiderà il Napoli allo Juventus Stadium. (AGI)

