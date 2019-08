Lozano accende Napoli, Icardi prende la "7" dell'Inter

Firma sul contratto e ufficialità, Hirving Lozano è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo due giorni di attesa per la risoluzione di alcuni problemi burocratici, quest’oggi il club partenopeo ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante messicano proveniente dal Psv. Un acquisto importante per Ancelotti che con Lozano ha rivelato di voler puntare allo scudetto seppur il nuovo acquisto non sarà disponibile per la gara di esordio contro la Fiorentina.

Ma per il Napoli il mercato non è finito qui perchè negli ultimi giorni di questa sessione si tenterà un ultimo assalto a James Rodriguez nella speranza che il Real Madrid abbassi le richieste. Llorente non è un opzione da scartare, giocatore sul quale è forte l’interesse anche della Fiorentina, mentre Icardi si allontana sempre più.

L’attaccante argentino dopo aver lasciato la maglia numero 9 in favore di Lukaku ha scelto ufficialmente la numero 7 nerazzurra, una scelta curiosa tenendo conto che l’Inter in questi giorni tratta "un altro numero 7" come Sanchez. Sul cileno, però, pesa ancora il problema sulla divisione del pagamento dell’ingaggio con il Manchester United e la trattativa al momento è bloccata.

© Riproduzione riservata