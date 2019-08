Nazionale donne, Milena Bertolini rinnova fino al 2021

Altri due anni di contratto per Milena Bertolini. Il ct della Nazionale femminile di calcio, reduce da un brillante Mondiale concluso per le azzurre ai quarti contro la finalista Olanda, ha rinnovato il suo rapporto con la Figc scaduto a giugno e da oggi, con il primo raduno della stagione '19-'20 a Coverciano dove è atteso anche l’arrivo del presidente federale, Gabriele Gravina, inizierà a preparare le qualificazioni agli Europei in programma nel 2021 in Inghilterra: primi impegni il 29 agosto a Tel Aviv con Israele e il 3 settembre a Tbilisi con la Georgia.

"Questo nuovo inizio è con tanti trabocchetti. Ora c'è una responsabilità diversa, tutti danno per scontato che quello che abbiamo fatto prima lo dobbiamo fare sempre, dimenticando che è stato qualcosa di straordinario perchè le ragazze sono andate oltre le loro qualità e le loro possibilità". E’ il messaggio che arriva da Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, a margine del raduno delle azzurre a Coverciano per preparare le prime gare di qualificazione agli Europei che si disputeranno in Inghilterra nel 2021.

"Dobbiamo cercare di avere la consapevolezza che è l’inizio di un nuovo corso perchè ci accingiamo a fare due anni verso l’Europeo ma è un inizio più difficile rispetto a due anni fa quando ci siamo ritrovate per la prima volta e abbiamo iniziato - avverte - Del Mondiale vorrei poter portare tante cose. Soprattutto l’entusiasmo che le ragazze hanno creato nel Paese, vorrei poter portare le grandi prestazioni che le ragazze hanno fatto da un punto di vista calcistico, la grande motivazione, il grande spirito di gruppo che hanno messo in campo. Non vorrei portare la sofferenza di alcune di loro che non hanno giocato e non sono riuscite a dare il loro contributo sul campo, ma hanno dato un grande contributo dietro e mi vorrei portare dietro quella fame che loro si sono portate dietro per farsi conoscere".

