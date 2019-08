Juve, Sarri ancora alle prese con la polmonite: salta il debutto

Maurizio Sarri non desta preoccupazione ma prima della totale guarigione dalla polmonite ci vorranno all'incirca un paio di settimane. Al tecnico oggi sono arrivati anche gli auguri della sua ex squadra, il Chelsea: "Tutte le persone che lavorano nel Chelsea mancano i migliori auguri a Maurizio Sarri che in questo momento si sta curando da una polmonite. Rimettiti presto, Maurizio", hanno scritto i Blues sul loro profilo Twitter. Sabato, al debutto in campionato a Parma, l'allenatore non ci sarà ed è in forte dubbio anche la sua presenza il prossimo 1 settembre all'Allianz Stadium contro il Napoli.

In un momento in cui il tecnico stava lavorando per modellare la squadra secondo il suo credo, è una frenata che proprio non ci voleva. Sarri segue attentamente il lavoro rintanato nella sua stanza al J Hotel e affida i compiti sul campo al suo secondo Giovanni Martusciello. Lo ha fatto anche stamattina quando la squadra è tornata in campo per il secondo allenamento della settimana. Test atletici seguiti a lavoro tattico specifico per reparti e conclusione con tanto di partitella a campo ridotto.

La squadra sarà nuovamente in campo domani mattina per proseguire l'avvicinamento alla gara del Tardini in programma il 24 agosto alle 18. Intanto, sul fronte mercato, continua il lavoro della dirigenza per tassellare l'organico: mentre resta l'annoso problema degli esuberi, Fabio Paratici è volato a Barcellona per cercare di intavolare con i blaugrana una trattativa per il giovane terzino sinistro Juan Miranda. Durante l'incontro si è parlato anche di Mario Mandzukic, giocatore che nelle gerarchie dell'attacco "sarriano" è finito un po' indietro e per il quale ha chiesto informazioni anche il Milan. Restano sempre vive anche le voci di una cessione di Paulo Dybala: il giocatore, sempre fortemente nel cuore dei tifosi, è seguito dal Paris Saint-Germain.

