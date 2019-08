Balotelli torna in Italia: giocherà nella sua Brescia

Mancava solo l’annuncio, ora c'è anche quello: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Brescia. E' lo stesso club lombardo a comunicarlo con una nota sul proprio sito, senza però fornire molti dettagli sull'accordo se non che il 29enne attaccante "ha firmato un contratto pluriennale".

"Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche - si legge ancora nella nota - Domani, 19 agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16.45".

