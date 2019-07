Rebus Lukaku, Cutrone saluta il Milan e va in Premier

L’ultimo week-end di luglio può essere ricordato come quello dell’intrigo Lukaku. L’attaccante del Manchester United è ormai al passo d’addio e a contenderlo sono Inter e Juventus: il club nerazzurro in queste ore è pronto a formalizzare una nuova offerta di 75 milioni di euro al club inglese, mentre i bianconeri hanno fatto qualche sondaggio e potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Paulo Dybala.

In attesa della soluzione del rebus il centravanti belga aumenta ancora la curiosità postando sui social una foto che lo ritrae insieme al suo procuratore, Federico Pastorello, con scritto: "Presto saprete". L’Inter però non vuole perdere tempo e ha intenzione di chiudere con Edin Dzeko alzando l’offerta al club giallorosso ad almeno 15 milioni di euro, per un rinforzo che Antonio Conte chiede a gran voce. Tutto da scoprire invece il destino di Mauro Icardi e Radja Nainggolan con la moglie procuratrice del giocatore argentino che sui social posta una frase che potrebbe aprire nuovi inattesi scenari: "Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme" seguita da due cuori nerazzurri.

"Mi piacerebbe che restasse qui con noi, ma è giusto che la società consideri un’eventuale offerta importante - ha dichiarato l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi - Se dovesse partire, avremmo la necessità di riempire una casella a centrocampo con una mezz'ala fisica che possa assicurarci anche tanta qualità". Neymar invece continua a rimanere un obiettivo del Barcellona: "Rispettiamo molto il Psg", ha provato a frenare il presidente blaugrana Bartomeu. Mentre Gareth Bale è pronto a essere ricoperto d’oro dal Jiangsu Suning, si parla di un contratto da 22 milioni all’anno. L’Arsenal, dopo aver preso Ceballos ed essere in pole per Pepè, si iscrive anche alla cosa per Malcom. Infine l'Eintracht di Francoforte vorrebbe riportare in Germania Kevin-Prince Boateng.

