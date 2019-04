Il Bologna si aggiudica la sfida salvezza contro l’Empoli per 3-1

Il Bologna batte per 3-1 l'Empoli nella sfida salvezza. Dopo un primo tempo sottotono i rossoblù ingranano la quinta nella ripresa e si portano a casa i tre punti fondamentali per mettere spazio tra se e la zona retrocessione. La gara era infatti fondamentale nella lotta per non retrocedere.

L’Empoli, terzultima a 32 punti, era a caccia di un risultato positivo contro un Bologna però, a 34 punti, tra le squadre più in forma del momento rivitalizzata da Mihajlovic. E sono proprio i rossoblù ad avere la prima occasione dopo solo 3 minuti con orsolini che non trova però lo specchio della porta.

Ancora bologna al 15' con Palacio ma dopo due minuti a sorpresa è l’Empoli che passa in vantaggio: Orsolini perde palla sulla trequarti, intervento dubbio, Pajac mette un tiro cross, incredibile errore del portiere Skorupski che sbaglia l’intervento a la palla entra in porta. Il vantaggio galvanizza i toscani che nel finale del primo tempo sprecano altre due occasioni entrambe con Caputo.

Al sesto della ripresa il pareggio del Bologna: cross di Sansone e Soriano di testa infila Dragowski. Al 61' il possibile raddoppio rossoblù con Palacio ma il Var annulla per fuorigioco. L’incontro rimane brillante con capovolgimenti di fronte e occasioni da entrambe le parti. Nel finale è però il Bologna a dilagare. All’82' arriva il vantaggio con Orsolini che ruba palla agli avverasi sulla trequarti e col sinistro mette in rete. Al 94' il tris di Sansone, servito da Orsolini, che mette la sfera sotto la traversa.

