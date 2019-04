Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan: Inter-Juventus finisce 1-1

Termina 1-1 il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Nell’anticipo della 34a giornata di Serie A, i nerazzurri passano in vantaggio al 7' con Nainggolan ma vengono ripresi al 62' grazie a Ronaldo. Un punto importante per i nerazzurri in chiave Champions, a +4 dalla Roma ma con più di qualche rimpianto dopo un primo tempo largamente dominato.

Gli uomini di Spalletti, con Icardi rispolverato dal 1', sbloccano la partita al 7' con una prodezza balistica dalla distanza di Nainggolan che piega le mani di uno Szczesny non impeccabile e fa esplodere San Siro. L’arrembaggio dell’Inter prosegue e mette alle corde una Juventus a più riprese vicina allo 0-2 per mano di Icardi, con le uniche conclusioni bianconere verso la porta di Handanovic da oltre venti metri.

Nella ripresa Allegri muove la panchina affiancando Kean a Ronaldo, che immediatamente trova più spazi e al 62' sigla il pareggio col sinistro e torna al gol in campionato dopo un mese e mezzo di digiuno. Il lampo del fuoriclasse portoghese non frena la spinta dei padroni di casa che al 71' sfiorano il nuovo vantaggio con Perisic dopo un triangolo rapido con Icardi. Nel finale l’ex capitano lascia il posto - tra molti applausi e qualche fischio - ad un ispirato Lautaro Martinez, dall’altro lato i campioni d’Italia si giocano la carta Matheus Pereira per uno spento Bernardeschi ma il risultato non cambia: al Meazza è 1-1 tra Inter e Juventus.

