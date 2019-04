Juventus, il ruolo di allenatore nel futuro di Barzagli

Andrea Barzagli, a 38 anni, pensa al ritiro dal calcio giocato ma, stando alle ultime indiscrezioni, ha già in mente cosa fare da "grande".

E a confermare le voci ci ha pensato oggi, durante una conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L'allenatore, parlando dei giocatori a disposizione per la partita contro la Spal, ha citato il difensore juventino.

Barzagli, ultimamente, ha lavorato sodo, così come è solito fare, per recuperare quanto prima e dire la sua nel finale di stagione. Ultime partite da giocatore, poi il 38enne dovrebbe sedere in panchina ma da allenatore

Allegri ha annunciato che "Barzagli rientra con la squadra nel fine settimana, è venuto ad Amsterdam per onor di firma, perché è un giocatore importante all'interno dello spogliatoio e in certi momenti averlo con noi anche se non è a disposizione è molto importante e poi credo che abbia iniziato, tanto siamo a un mese alla fine, un percorso per cominciare a vedere le cose dall'altra parte".

Il difensore vincitore della Coppa del Mondo con la Nazionale, dunque, potrebbe anche entrare a far parte dello staff bianconero e continuare a studiare.

"Io credo che quando si inizi un nuovo mestiere la cosa più importante sia osservare e ascoltare - ha aggiunto Allegri -. Quelli sono i più grandi insegnamenti. Spiegare non serve, parlare e confrontarsi sì".

Prima di dare l'addio al calcio giocato, però, Barzagli vuole arricchire la sua bacheca già prestigiosa ed essere ancora protagonista nella Juventus.

© Riproduzione riservata