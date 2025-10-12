Oltre cinquemila presenze al primo giorno di Wine Sicily, ancora degustazioni e masterclass a Villa Trabia

Oltre cinquemila appassionati e winelovers per la prima giornata di Wine Sicily a Villa Trabia e altri duemila spettatori per il concerto di Alan Sorrenti al Giardino Inglese: numeri importanti che la dicono lunga sull’amore della città per questa manifestazione che è al suo settimo anno di vita e continua a crescere. Ieri già all’apertura, dietro i cancelli, c’era un centinaio di persone che aspettava di entrare a Villa Trabia; che si è rivelata da subito una location straordinaria, molto adatta alla dislocazione degli stand. “Ognuno ha potuto scegliere, gustare, scoprire le etichette, cercando cantine conosciute o altre meno note – dice Lorenzo Barbera, direttore marketing di Wine Sicily – in un’unica, bellissima serata dedicata al vino e al bere responsabile”. Oltre 85 cantine e centinaia di bottiglie stappate, focus sui produttori, rodati e giovani esordienti. Un grande affresco sul vino siciliano (e non solo) che, qualsiasi sia la zona, nasce dal sole, dalla terra e dal mare: ogni calice racconta una sua storia.

Anche Wine Sicily OFF al Giardino Inglese è stato un successo: Alan Sorrenti ha recuperato i pezzi cult di una volta, da “Figli delle stelle” a “Tu sei l’unica donna per me” e ha unito gli ultimi album molto più rock Progressive. E oggi (domenica 12 ottobre) si replica sempre a Villa Trabia per degustazioni e masterclass, e al Giardino Inglese per la musica, con le incursioni “confetto” pop degli amatissimi Fancies; poi Francesco Sarcina, voce e anima de Le Vibrazioni, amato per successi come Dedicato a te, Ovunque andrò e In una notte d’estate. I concerti sono organizzati in collaborazione con Disco Tonica.

Gli appuntamenti

Oggi alle 18 il Parco Nazionale di Pantelleria ha costruito la masterclass “Pantelleria e i suoi vini: terra di venti e di eroi”, dedicata ai vini eroici delle isole e ai vigneti “estremi”, dalle bollicine al passito. A seguire, alle 19, la masterclass “Next Generation”, dedicata ai giovani produttori siciliani: Planeta, Fina, Donnafugata, Dei Principi di Spadafora, Baglio di Pianetto e molti altri. Alle 18 Fabio Loriano, vincitore del premio alla miglior granita d'Italia assegnato al Sigep di Rimini, preparerà un’insolita granita al vino rosso, utilizzando un Perricone.

Le masterclass sono organizzate con Le Vie dei Tesori (www.leviedeitesori.com) e con la piattaforma di storytelling enologico Vinhoodore, per offrire al pubblico esperienze di alto livello che uniscono conoscenza e piacere. Domani (solo per gli operatori, apertura dalle 10.30 alle 14.30), una masterclass organizzata dalla DOC di Monreale, pensata per favorire le connessioni tra le aziende siciliane e i mercati nazionali e internazionali.

Sarà anche assegnato il quinto Premio WineSicily da una giuria di dieci wine blogger coordinata da Ugo Cosentino (Grand Crew), ambassador della manifestazione. E una piccola quota di "bevitori di vino consapevoli" , appassionati amatoriali ma informati, si unirà alla giuria, offrendo una visione più ampia e accessibile al processo di valutazione. I giurati, attraverso una degustazione alla cieca, valuteranno il vino in rotondità: dal profilo organolettico all'impatto emozionale

WineSicily ha il patrocinio del Ministero del Made in Italy, oltre al sostegno degli Assessorati regionali alle Attività produttive e al Turismo, del Comune di Palermo, di Federalberghi, Confcommercio e FIPE, Fondazione FS e Parco Nazionale di Pantelleria.

Biglietti e informazioni

Wine Sicily apre a Villa Trabia dalle 17 alle 21 (ultimo ingresso alle 20). Biglietti on line sul sito www.coopculture.it: Intero giornaliero: €23 + prevendita. Concerti al Giardino Inglese: da €18 a €24 (anche biglietti + degustazioni) solo online su www.xceed.me. Info e prenotazioni: 333.3175217.

Ingresso riservato agli operatori lunedì 13 ottobre: [email protected]