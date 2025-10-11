Nasce l’associazione dei giornalisti economici nel nome di Angelo Meli

Nasce in Sicilia l’associazione giornalisti economici «Angelo Meli». L’annuncio è stato dato al Festival del giornalismo enogastronomico in corso a Galati Mamertino. L'associazione ha al suo interno un centro studi diretto dal professore Sebastiano Bavetta. A fondarla i giornalisti Nino Amadore, Antonio Giordano, Salvo Ricco, Alfredo Pecoraro, Antonio Mercurio, Eliana Marino, Andrea Cannizzaro, Giuseppe Marinaro, Michele Guccione.

A ricordare la figura di Angelo Meli, giornalista economico del Giornale di Sicilia scomparso prematuramente due anni fa e punto di riferimento per tanti colleghi, è stato l’ideatore del Festival di Galati Mamertino Nino Amadore.

L'associazione, che non ha una missione sindacale, ha come scopo quello di promuovere l’informazione economica, studi e ricerca, la conoscenza delle dinamiche che riguardano lo sviluppo della

Sicilia, tramite studi e anali dei dati.