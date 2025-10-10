La lezione più grande di Maria Cristina Gallo: trasformare la sofferenza in speranza

Pur stremata dalle terapie, negli ultimi mesi di vita non si è mai arresa. Le sue denunce hanno dato vita a una indagine che ha svelato le inefficienze e i ritardi che per anni hanno paralizzato l’Asp di Trapani. Il caso della insegnante non è isolato.

«Ormai il male è stato compiuto - aveva detto quando ha deciso di rendere noto il suo caso - La mia battaglia non è né rancore e né rabbia, ma un modo per cambiare le cose affinché si possa garantire una sanità efficiente in futuro per i nostri figli».

«Non voglio giustizia, ma voglio praticare la giustizia per il futuro»: sapeva di avere poche speranze, ma ha deciso di combattere per gli altri. Maria Cristina Gallo, l’insegnante di Mazara del Vallo di 56 anni, che ha denunciato di aver ricevuto con otto mesi di ritardo il referto dell’esame istologico col quale le è stato diagnosticato un grave cancro, è morta stamattina.

Laureata in Storia e filosofia e in Teologia, Maria Cristina Gallo ha insegnato italiano nell’istituto tecnico industriale R. D’Altavilla di Mazara del Vallo. Aveva una grande passione per i bambini e ha collaborato con la Diocesi fondando la biblioteca dei più piccoli L'isola che non c'è. Lascia il marito Giorgio Tranchida e due figli, Vincenzo di 25 anni, agente di Polizia e uno studente di 17.

«Cristina ci ha lasciati. È stata una mamma tenerissima, una moglie esemplare, un’insegnante innamorata. È stata una combattente irriducibile», ha scritto sui social il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè che sollevò il caso mesi fa.