Palermo, ancora vandali nel poliambulatorio intitolato a don Pino Puglisi

«Atti vandalici contro il poliambulatorio di prossimità del centro accoglienza Padre Nostro intitolato al Beato don Pino Puglisi e monsignor Guido Sansavini». Lo dice Maurizio Artale presidente del centro. Qualcuno la scorsa notte ha divelto lo sportellino del contatore dell’acqua del poliambulatorio e ha scassinato la sede del centro in via Agesia di Siracusa allo Zen, entrando dalla porta posteriore, applicando del mastice per marmo nelle serrature della saracinesca principale e asportando la targa di intitolazione del centro di accoglienza Padre Nostro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nel primo caso ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso l’autore dell’atto vandalico. Gli investigatori vogliono comprendere chi

ha consegnato ai malviventi la chiave del cancelletto che immette nel sottoscala, dove c'è la porta secondaria della sede del centro.

«Gli atti vandalici perpetrati ai danni del Centro di Accoglienza Padre Nostro, avvenuti nelle ultime ore, rappresentano un attacco vile e inaccettabile a uno dei presidi più importanti di legalità - dice il consigliere comunale Gianluca Inzerillo - Dopo pochi giorni dalle commemorazioni per il 32° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, sono gesti che offendono non solo la memoria di un uomo che ha dato la vita per liberare Palermo dal giogo mafioso, ma anche l'intera comunità cittadina che crede nella giustizia, nella dignità e nella rinascita delle periferie. Esprimo la mia piena solidarietà al presidente Maurizio Artale, agli operatori del Centro».