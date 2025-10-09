Le opposizioni all'attacco: «È la Waterloo del governo Schifani. Spaccature come voragini»

«Le prime battute della disastrosa manovra, in discussione all’Ars, non fanno che confermare quanto avevamo detto nei giorni scorsi. Le spaccature nella maggioranza ora sono voragini, come dimostrano le prime sonore bocciature degli articoli della variazione. Cercheranno di mettere pezze e toppe qua e là, ma è chiaro ormai che questo governo è in crisi, come anticipato dalla recente seduta di giunta sulle nomine della sanità disertata da FdI e Mpa. Schifani farebbe meglio a ritirare la manovra, i siciliani del resto non si fascerebbero la testa per qualche campetto di padel o di calcetto in meno". Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

«È la Waterloo di Schifani. Se ci avessero dato retta ritirando la manovra-quater, il governo avrebbe evitato quello che si sta rivelato uno stillicidio d'aula con un ko dopo l'altro fino a ridurre la manovra-quater ad un colabrodo. Il dato politico è sotto gli occhi di tutti, la maggioranza è andata in pezzi». Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars, a proposito dell'esame della manovra quater a Sala d’Ercole.

La Vardera: «Saltato il banco»

«Questa variazione ha fatto saltare il banco. Mai vista in tutta la legislatura questa grande voglia di mettere Schifani all’angolo anche da parte della stessa maggioranza. É un dato politico incontrovertibile Fratelli d’Italia ha deciso di andare contro la sua stessa coalizione e noi opposizione siamo diventati maggioranza. Mi chiedo con quale faccia Schifani possa ancora pensare di essere il re assoluto di questa Regione, considerato il quadro chiaro che si è delineato. Ma sappiamo tutti che a scaricare le responsabilità agli altri, quindi non posso che fare la mia solidarietà all’attuale ma già ex assessore Dagnino che chiaramente si dovrà prendere la responsabilità di questo fallimento per salvare la faccia a un presidente che, forse, ormai comanda solo a casa sua". A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

Di Paola: «L'arroganza è stata punita»

«Avevamo consigliato in tutti i modi al governo di ritirare questa disastrosa manovra, ma l’esecutivo se n'era uscito con la proposta indecente di stralciare solo qualche articolo. Bene, l’arroganza di Schifani è stata punita con una raffica di bocciature forse mai viste da queste parti, figlie di una spaccatura ormai insanabile nella maggioranza. Speriamo che questo serva da lezione al presidente, che impari a fare i conti con l’Ars e, soprattutto, che non è a capo di una monarchia». Lo afferma il deputato M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

Barbagallo: «La responsabilità è del presidente»

«Schifani affonda come il Titanic. Quello che sta succedendo all’Ars non ha precedenti, a mia memoria non ricordo un episodio così grave. Il governo è andato sotto i colpi della stessa maggioranza ma la responsabilità è tutta del presidente della Regione che vuole imporre i suoi diktat senza far toccare palla nessuno, neanche ai suoi alleati che si sono opposti al contentino offertogli maldestramente». Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.