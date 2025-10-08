Palermo, studente detenuto dell’Ucciardone si laurea all’Università con una tesi sull'urgenza della pace

Una riflessione sul ritorno del conflitto armato, sull’evoluzione della guerra nel mondo contemporaneo e sull’urgenza della pace attraverso il diritto internazionale: in un’aula magna gremita, tra applausi sentiti e un’emozione palpabile: il Polo universitario penitenziario dell’Università degli Studi di Palermo ha festeggiato il secondo studente detenuto che ha raggiunto il traguardo della laurea.

L'uomo, F.G., iscritto alla Casa di reclusione “Calogero di Bona - Ucciardone”, ha conseguito la laurea triennale in “Studi Globali, Storia, Politiche, Culture” (L-42), presso il Dipartimento Culture e Società. Un percorso di studi impegnativo e brillante, portato avanti con determinazione e passione, culminato nella discussione della tesi dal titolo: “La guerra, le nuove guerre… e la Pace?”, sotto la supervisione del professor Tommaso Baris. Voto finale: 110 e lode.

Grazie a un permesso speciale, F.G. ha potuto lasciare temporaneamente l’istituto penitenziario per raggiungere il campus universitario di viale delle Scienze. Ha discusso la propria tesi assieme agli altri studenti della sessione, davanti a un pubblico caloroso, composto da familiari, accademici, colleghi e tutor, in un contesto di integrazione e partecipazione. Tra i presenti: Anthony De Lisi, garante regionale dei diritti dei detenuti in Sicilia; Fabio Prestopino, direttore della Casa di reclusione “Calogero Di Bona” (Ucciardone) e Maria Luisa Malato, direttrice della Casa circondariale “Antonio Lorusso” (Pagliarelli).