Manifestanti Pro-Pal verso l'aeroporto di Torino: tentativo di forzare il blocco, scontri con la polizia

La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Il corteo ha annunciato quindi che tornerà indietro e che cercherà di arrivare a Caselle da altre strade. Un centinaio circa di manifestanti in bicicletta invece nel frattempo sono riusciti a entrare nella superstrada che porta allo scalo Sandro Pertini, che dista una quindicina di chilometri dalla città.

I manifestanti pro Palestina in corteo verso l’aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla città, hanno cercato di andare avanti. «Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità», hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo.

La superstrada per l’aeroporto in direzione dello scalo intanto è stata chiusa, mentre è percorribile in direzione del capoluogo, ma con uscita prima di arrivare in città.

Una cinquantina di manifestanti Pro Palestina ha quindi raggiunto l’aeroporto di Torino-Caselle ed è vicino alle reti a bordo pista, nei pressi del cimitero di Caselle. Dovrebbe trattarsi del gruppo che era partito in autonomia da Borgaro Torinese. I manifestanti stavano andando verso uno stabilimento Leonardo, che ha l’ingresso poco più avanti, verso la frazione Malanghero di San Maurizio Canavese, ma visto che l’ingresso della fabbrica è presidiato dalle forze dell’ordine, si sono fermati a bordo pista.

Intanto i voli in arrivo e in partenza dallo scalo torinese Sandro Pertini a Caselle non sono interessati al momento dalla manifestazione pro Palestina. Unico accorgimento di pubblica sicurezza adottato: l’ingresso nell’aerostazione oggi è consentito soltanto a chi possiede un biglietto e sono esclusi sia accompagnatori che persone in attesa di chi arriva.

«Ci sono dieci feriti tra noi». Lo riferiscono i manifestanti dopo il tentativo di sfondare il cordone di polizia per arrivare da Torino all’aeroporto Sandro Pertini a Caselle. I dieci stanno cercando di medicarsi in un’auto sanitaria autorganizzata proprio per il corteo, dove hanno acqua, disinfettanti e ghiaccio.