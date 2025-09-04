Addio a Giorgio Armani, il signore della moda italiana: aveva 91 anni

Si è spento Giorgio Armani. Lo stilista aveva compiuto novantuno anni l’11 luglio. A darne notizia è stato il gruppo con una nota ufficiale: «Con infinito cordoglio, il Gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani».

Il “Signor Armani”, come dipendenti e collaboratori lo hanno sempre chiamato con rispetto e ammirazione, è morto serenamente, circondato dai suoi cari. Fino agli ultimi giorni ha continuato a lavorare, dedicandosi alle collezioni e ai nuovi progetti.

Nella sua lunga carriera ha saputo trasformare la moda in una visione del vivere, anticipando i tempi con lucidità e concretezza. La sua capacità di dialogare con il pubblico lo ha reso una figura amata e rispettata, profondamente legata a Milano, città alla quale ha rivolto molte delle sue iniziative.

Il gruppo, nato cinquant’anni fa, porta impresso il suo segno: indipendenza di pensiero e d’azione. «In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia – si legge ancora nella nota –. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al suo fianco, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria».