I Carabinieri hanno arrestato un 41enne per detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato all’interno di un terreno in località Tremmilia, a Siracusa, dove, insieme ad un complice 42enne che faceva da guardiano, coltivava una ventina di piante di canapa indiana. Nel corso della perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione del 41enne sono stati rinvenuti una pistola a salve modificata e resa offensiva e 19 proiettili. Il 42enne, invece, è stato denunciato.